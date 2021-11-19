Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль до 2025 года

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники компании.



По данным издания, разработать авто и начать его выпуск Apple планирует до 2025 года. Как пишет Bloomberg, если компания не успеет реализовать свое намерение, то она либо продаст разработку, либо начнет продажу авто с более простой технологией.



Целью компании является создание полностью автономной машины, которой для вождения не потребуется ни водитель, ни руль. Издание отмечает, что компания пока решает, убрать руль и педали или нет, ведь в критических ситуациях водители не смогут взять управление на себя.

Напомним, 17 ноября Apple объявила о запуске "Сервиса самостоятельного ремонта", который позволит потребителям техники ремонтировать собственные гаджеты. Сначала в продаже появятся запчасти для iPhone 12 и iPhone 13, а позже – для компьютеров Mac с чипами M1.