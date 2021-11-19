Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль до 2025 года
Американская компания Apple хочет выпустить беспилотный автомобиль до 2025 года
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники компании.
По данным издания, разработать авто и начать его выпуск Apple планирует до 2025 года. Как пишет Bloomberg, если компания не успеет реализовать свое намерение, то она либо продаст разработку, либо начнет продажу авто с более простой технологией.
Целью компании является создание полностью автономной машины, которой для вождения не потребуется ни водитель, ни руль. Издание отмечает, что компания пока решает, убрать руль и педали или нет, ведь в критических ситуациях водители не смогут взять управление на себя.
- Напомним, 17 ноября Apple объявила о запуске "Сервиса самостоятельного ремонта", который позволит потребителям техники ремонтировать собственные гаджеты. Сначала в продаже появятся запчасти для iPhone 12 и iPhone 13, а позже – для компьютеров Mac с чипами M1.
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