Apple планирует создать собственный аналог ChatGPT

Об этом сообщает Forbes .

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что компания работает над генеративным искусственным интеллектом типа ChatGPT. Он отметил, что Apple уже активно использует ИИ во всех своих продуктах. Именно искусственный интеллект помогает в обнаружении падения в Apple Watch, распознавании автомобильных аварий в iPhone, предикативного ввода текста в виртуальных клавиатурах и выявлении мерцательной аритмии в часах.

"Мы работали над генеративным ИИ в течение многих лет и провели много исследований, - сказал Кук. - И мы собираемся подойти к этому очень вдумчиво и глубоко обдумать его, потому что мы полностью осознаем, что он может быть использован не по назначению, а также вызвать проблемы, связанные с пристрастностью, галлюцинациями и так далее. Знаете, мы никогда не испытывали нужды быть первыми, мы всегда испытывали потребность быть лучшими, и именно так мы подходим к этому делу".

Приложения, представленные Куком, были интересны. Программа Save Your Wardrobe, которую представила Хасна Курда, предназначена для того, чтобы пользователи могли управлять своей одеждой, создавая цифровую версию того, что есть в их шкафу. Это может помочь вам вспомнить, что у вас есть, и вернуть неношеную одежду к использованию. Также приложение поощряет ремонт, а не выбрасывание одежды, и может помочь пользователям получить доступ к услугам послепродажного обслуживания - от переработки до вторичной переработки.

Приложение Gym Streak от Джозефа Мамбве – это фитнес-программа, которая управляет вашей тренировкой за вас. Его создатель считает, что это приложение является чем-то большим, что в его основе "устойчивость - это суперсила, доступная каждому, вместе с настойчивостью и желанием не останавливаться на достигнутом". Он использует дополненную реальность для создания видео, в которых анимированная фигура, демонстрирующая упражнения, будто бы тренируется в вашей гостиной.

А Night Sky Энди Уикса, продемонстрированный на фасаде офиса Apple в Баттерсе, стал потрясающим приложением, также использующим дополненную реальность, чтобы звезды, планеты и даже Международная космическая станция появлялись на экране, когда вы наводите свой телефон на то место, где они находятся в небе. Он может посылать напоминания и сообщения, чтобы вы могли делиться тем, что видите и даже тем, что не видите, с друзьями и семьей. Все разработчики высоко оценили поддержку Apple и мощности технологии. Энди Уикс рассказал о том, насколько привлекательна функция Vision Pro для его приложения, и сказал, что он очень взволнован ею.