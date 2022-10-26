Об этом пишет Bloomberg .

"Яблочные" гаджеты имели свой оригинальный порт Lightning, требовавший отдельной зарядки, долгие годы.

Однако с 2024 года в Евросоюзе вступает в силу требование об унификации зарядных устройств, и американской компании необходимо также соблюдать соответствующий закон, ведь страна поставляет телефоны и в европейские страны.

Apple уже перевела свои Mac, многие iPad и аксессуары на USB-C.

Директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак подтвердил, что перевод устройства на более распространенную зарядку состоится согласно законодательству ЕС. Но не уточнил, в какой срок.

Он напомнил, что между Apple и ЕС в течение десяти лет шли споры по поводу зарядных устройств. Например, когда-то европейские власти хотели, чтобы Apple приняла Micro-USB. По словам Джосвиака, что ни Lightning – нынешний зарядный порт для iPhone, – ни теперь уже вездесущий USB-C, не были бы изобретены, если бы такой переход тогда произошел.

18 октября Apple представила обновленный iPad в четырех цветах, а также компания отказалась от разъема Lightning и перешла на USB-C.

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