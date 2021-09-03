Apple планирует начать производство собственных автомобилей в 2024 году, - СМИ

Об этом сообщает 9To5Mac .



По данным издания Digitimes, Apple уже ведет переговоры с японскими и азиатскими поставщиками, в частности уже были осуществлены визиты в компании Toyota, LG Electronics и SK Group.



Отмечается, что впервые о проект Apple Car заговорили еще в 2015 году.



Уже через два года Apple сократила работу над проектом, чтобы сосредоточиться на базовой технологии автономного управления.



Однако, оказалось, что уже в 2019 году Apple снова нацелила свое внимание на создание настоящего собственного автомобиля.

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