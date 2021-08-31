Apple планирует добавить в новый iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций, - СМИ
Компания Apple может добавить в будущий iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций - эта функция даст владельцам смартфонов возможность связаться со службами спасения там, где нет сети
Об этом сообщает Bloomberg .
Как пишет агентство, iPhone сможет отправлять сообщения экстренным службам и контактам через спутниковую сеть.
По информации Bloomberg такая возможность появится в стандартном приложении для обмена сообщениями iMessage. Такие сообщения будут появляться на сером фоне - в отличие от синего или зеленого для обычных.
Также в iPhone могут добавить функцию оповещения об экстренных событиях через спутниковую связь: например, о катастрофе самолета или катастрофе на судне.
Система сможет спрашивать, нужна ли помощь спасателей или поисковых отрядов, замечал ли пользователь чье-нибудь подозрительное поведение перед событием, использовалось ли оружие, а также не ранен ли автор сообщения.
Сообщается, что при соединении с экстренными службами iPhone отправит расположение и данные медицинской карты, которые содержатся в смартфоне, включая информацию о весе, росте и возрасте пользователя.
Функции необязательно будут работать в каждой стране, а подключение к спутнику иногда может занимать до минуты.
Отмечается, что Apple на первом этапе сосредоточится на работе технологии только в экстренных ситуациях.
Издание пишет, что в новом iPhone, презентация которого ожидается в сентябре, уже могут быть нужные компоненты, но функция вряд ли будет готова к запуску раньше следующего года.
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