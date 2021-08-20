Apple откладывает возвращение сотрудников в офисы из-за штамма "Дельта"
Американская компания Apple отложила до следующего года обязательное возвращение своих сотрудников в офисы из-за стремительного распространения коронавирусного штамма "Дельта" в США
Об этом сообщает Apple Insider .
Отмечается, что компания отложила обязательное возвращение своих сотрудников в офисы минимум до января 2022 года.
В компании обещают, что менее чем за месяц предупредят своих сотрудников о возвращении в офисы.
Ранее в этом месяце в Apple планировали вернуть своих сотрудников в офисы уже в октябре этого года.
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