Apple откладывает возвращение сотрудников в офисы из-за штамма "Дельта"

Об этом сообщает Apple Insider .



Отмечается, что компания отложила обязательное возвращение своих сотрудников в офисы минимум до января 2022 года.



В компании обещают, что менее чем за месяц предупредят своих сотрудников о возвращении в офисы.



Ранее в этом месяце в Apple планировали вернуть своих сотрудников в офисы уже в октябре этого года.

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