Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Сегодня Apple официально открыла офис в Украине. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров", - написал министр.



Он отметил, что открытие офиса Apple укрепит имидж Украины на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций.



Кроме того, добавил он, со вчерашнего дня стала доступной поддержка пользователей Apple на украинском языке. По словам Федорова, совместно с компанией Минцифры планирует запускать новые услуги для украинских пользователей.

Напомним, в мае прошлого года Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо.

11 марта Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb