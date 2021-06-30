Apple официально открыла офис в Украине
Компания Apple официально открыла представительство в Украине
Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Сегодня Apple официально открыла офис в Украине. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров", - написал министр.
Он отметил, что открытие офиса Apple укрепит имидж Украины на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций.
Кроме того, добавил он, со вчерашнего дня стала доступной поддержка пользователей Apple на украинском языке. По словам Федорова, совместно с компанией Минцифры планирует запускать новые услуги для украинских пользователей.
- Напомним, в мае прошлого года Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо.
- 11 марта Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное