Apple объявила дату осенней презентации, где покажет iPhone 15

Об этом компания объявила о запланированной презентации на своем веб-сайте и по электронной почте под слоганом "Wanderlust" ("Жажда путешествий"), сообщают Bloomberg, Reuters и CNBC.

Событие будет транслироваться на сайте Apple с 20:00 по киевскому времени.

Изюминкой мероприятия станет новая линейка iPhone, которая, вероятно, будет включать в себя iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Первые два устройства получат от модели iPhone 14 Pro чип А16, интерфейс Dynamic Island и 48-мигапфиксельную заднюю камеру, однако их дизайн останется неизменным.

iPhone 15 Pro должен получить раму из титана, более тонкие рамки вокруг экрана и процессор А17. Также к этому варианту гаджетов должны были добавить новую кнопку, которая заменит переключатель звука. iPhone 15 Pro будет легче предшественников, будет иметь 6,7-дюймовый экран и новую камеру с более глубоким оптическим зумом.

По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, самый дорогой вариант iPhone нового поколения будет иметь камеру-перископ, которая может улучшить возможности масштабирования в 5 и более раз.

Интересно, что все четыре iPhone перейдут на зарядный порт USB-C в соответствии с новыми правилами ЕС.

Как пишет Reuters, Apple сообщила о понижении продаж iPhone на 2,4% в третьем квартале финансового года. Это редкое падение продукта, который на протяжении многих лет способствовал росту компании.

Кроме того, компания планирует повысить цены на некоторые из своих моделей высшего класса (iPhone Pro и iPhone Pro Max) в этом году.

На презентации могут анонсировать также новые модели Apple Watch, включая обновленную версию высококлассного Apple Watch Ultra. Новые модели будут иметь более быстрые чипы, что означает первое повышение производительности смарт-часов за три года, но другие изменения будут незначительными. Ожидается, что новые цвета корпуса станут одним из преимуществ компании.

Не исключено и представление наушников Apple Airpods с зарядным портом USB-C.

На сентябрьском мероприятии Apple также обычно выпускает новую версию iOS для iPhone. В этом году программное обеспечение iOS 17, в частности, предполагает более визуальный идентификатор абонента и лучшую автокоррекцию, пишет CNBC.