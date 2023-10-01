Apple обнаружила проблему, из-за которой перегреваются новые iPhone 15

Об этом пишет Reuters.

После жалоб пользователей на то, что новые телефоны сильно нагреваются, Apple заявила, что такая проблема может возникать в первые несколько дней после настройки или обновления устройства из-за повышенной фоновой активности.

Отмечается, что одна из проблем состоит в том, что программы сторонних разработчиков перегружают систему.

"Другая проблема касается некоторых недавних обновлений программ сторонних разработчиков, которые приводят к перегрузке системы", - сказали в Apple и добавили, что компания работает с разработчиками программ по устранению этих проблем.

К программам сторонних разработчиков, вызывающих проблему, относятся игра Asphalt 9, соцсеть Instagram и сервис Uber. Отмечается, что, по имеющимся данным, Instagram уже решил проблему со своим приложением 27 сентября.

В свою очередь Apple заявляет, что ошибка в программном обеспечении iOS 17 будет исправлена в предстоящем обновлении. Сообщается, что исправление ошибок не уменьшит производительность устройства.

Разработчики заявили, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за дизайна, а новые титановые корпуса улучшают теплоотдачу по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали. Apple также заявила, что эта проблема не представляет риска для безопасности и не повлияет на долгосрочную работу телефона.