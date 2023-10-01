Apple обнаружила проблему, из-за которой перегреваются новые iPhone 15
Apple обнаружила ряд проблем, из-за которых перегреваются новые iPhone 15 – среди них проблемы в программном обеспечении iOS 17 и работе сторонних программ
Об этом пишет Reuters.
После жалоб пользователей на то, что новые телефоны сильно нагреваются, Apple заявила, что такая проблема может возникать в первые несколько дней после настройки или обновления устройства из-за повышенной фоновой активности.
Отмечается, что одна из проблем состоит в том, что программы сторонних разработчиков перегружают систему.
"Другая проблема касается некоторых недавних обновлений программ сторонних разработчиков, которые приводят к перегрузке системы", - сказали в Apple и добавили, что компания работает с разработчиками программ по устранению этих проблем.
К программам сторонних разработчиков, вызывающих проблему, относятся игра Asphalt 9, соцсеть Instagram и сервис Uber. Отмечается, что, по имеющимся данным, Instagram уже решил проблему со своим приложением 27 сентября.
В свою очередь Apple заявляет, что ошибка в программном обеспечении iOS 17 будет исправлена в предстоящем обновлении. Сообщается, что исправление ошибок не уменьшит производительность устройства.
Разработчики заявили, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за дизайна, а новые титановые корпуса улучшают теплоотдачу по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали. Apple также заявила, что эта проблема не представляет риска для безопасности и не повлияет на долгосрочную работу телефона.
- Американская компания Apple 12 сентября представила свои новые устройства, среди которых iPhone 15 и Apple Watch Series 9.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное