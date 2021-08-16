Apple намерены представить новый iPhone в следующем месяце, - журналист Bloomberg
Компания Apple планирует вернуться к традиционной презентации новой модели iPhone в сентябре
Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на Укринформ.
По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания планирует провести осенью несколько презентаций новых продуктов.
Он добавил, что есть высокая вероятность, что новый iPhone будет представлен в сентябре.
Ожидается, что осенью Apple также представит третье поколение беспроводных наушников AirPods, обновленный планшет иPad mini, смарт-часы Apple Watch 7 и ноутбуки MacBook Pro
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