Apple начнет продавать пользователям запчасти для iPhone и Mac
Пользователи техники Apple смогут самостоятельно ремонтировать свои устройства, ведь запчасти появятся в свободной продаже
Об этом сообщает сайт компании .
Apple запустит Self Service Repair ("Сервис самостоятельного ремонта"), который позволит потребителям техники ремонтировать свои гаджеты. Сначала в продаже появятся запчасти для iPhone 12 и iPhone 13, а позже – для компьютеров Mac с чипами M1.
В Интернет-магазине Apple Self Service Repair Online Store будет доступно более 200 индивидуальных запчастей и инструментов для ремонта гаджетов.
На начальном этапе программа будет сосредоточена на модулях, с которыми чаще всего обращаются в сервисные центры, такие как дисплей iPhone, аккумулятор и камера. Позже в следующем году компания расширит программу.
Услуга станет доступна гражданам США с начала следующего года. В 2022 году она распространится на другие страны.
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