Apple начнет продавать пользователям запчасти для iPhone и Mac

Об этом сообщает сайт компании .



Apple запустит Self Service Repair ("Сервис самостоятельного ремонта"), который позволит потребителям техники ремонтировать свои гаджеты. Сначала в продаже появятся запчасти для iPhone 12 и iPhone 13, а позже – для компьютеров Mac с чипами M1.



В Интернет-магазине Apple Self Service Repair Online Store будет доступно более 200 индивидуальных запчастей и инструментов для ремонта гаджетов.



На начальном этапе программа будет сосредоточена на модулях, с которыми чаще всего обращаются в сервисные центры, такие как дисплей iPhone, аккумулятор и камера. Позже в следующем году компания расширит программу.



Услуга станет доступна гражданам США с начала следующего года. В 2022 году она распространится на другие страны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb