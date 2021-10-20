Apple Music показал карту с "российским" Крымом

Об этом сообщает сообщество Culture Ukraine в Instagram .

Сообщество обнародовало, что карта Украины в приложении Apple Music for Artists изображена без полуострова Крым. В то же время полуостров изображается как часть России.

Как отмечается, программа Apple Music для артистов позволяет им отслеживать прослушивания треков по странам.

"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", - говорится в сообщении сообщества.





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