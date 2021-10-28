Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Apple Music исправил карту с "российским" Крымом

Apple Music исправил карту с "российским" Крымом

28 октября, 2021 четверг
10:21
война с Россией Apple

Приложение для музыкантов Apple Music for Artists исправило свои карты, на которых Крым был обозначен как территория РФ

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Великолепная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Крым
оккупированные территории
Apple
Читайте также:
26 октября, 2021 вторник
ВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе, уничтожена пушка оккупантов
Шакур Стівенсон
26 октября, 2021 вторник
В США назвали ключевое условие боя Ломаченко против "нового Мейвезера"
Луїс "Кід" Каплан (праворуч)
26 октября, 2021 вторник
The Ring нашел украинского боксера, который стал чемпионом мира до Кличко, Ломаченко и Усика
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.3
    Покупка 26.3
    Продажа 26.54
  • EUR
    Покупка 30.4
    Продажа 30.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
28 октября
10:36
Лотто
Украинцы играют в самую популярную среди звезд итальянскую лотерею SuperEnalotto с призом €101,1 млн, тираж сегодня вечером
10:35
Хави отреагировал на предложение возглавить "Барселону"
10:01
Усик заявил, что ему интересен бой за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри
09:56
Болгария с 30 октября закрывает въезд для туристов из Украины
09:45
В Украине в течение суток вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей
09:31
"Барселона" решили назначить новым тренером легенду клуба
09:24
Официальный курс: цена доллара несколько снизилась
09:11
В Германии выразили обеспокоенность использованием Украиной "Байракторов" в зоне ООС, посол в Берлине ответил
09:09
Ярмоленко победил Зинченко в "украинском дерби" в Англии
08:45
"Бавария" потерпела от "Боруссии" самое унизительное поражение в Кубке Германии в истории
08:32
В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано более 26 тыс. новых заражений коронавирусом, 576 пациентов скончались
08:14
АЗС
На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС (фото, видео)
08:06
Рональд Куман
"Барселона" выгнала Кумана с должности главного тренера
08:00
Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала
07:59
Иванина
Убили на глазах у жены: в Сумах застрелили активиста "Правого сектора"
07:37
Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: за прошедшие сутки оккупанты 15 раз нарушили режим "тишины", убит бойец ООС
2021, среда
27 октября
22:59
Это был шок, - звезда украинского спорта Билодид рассказала, как не смогла вылететь в США
22:58
Представителей России в ТКГ больше всего интересовало применение Украиной "Байрактаров", - Гармаш
22:38
С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси
22:20
Кузин назвал симптомы, когда нужно вызвать "скорую"
21:55
"Милан" продлил контракт с претендентом на "Золотой мяч"
21:47
"Скифское золото": Россия грозится разорвать сотрудничество с музеями Нидерландов
21:36
Руслан Малиновский
Малиновский сыграл 100-й матч за "Аталанту"
21:27
Кипиани
От Подервянского и Кипиани до Лины Костенко. Определены ТОП-30 украинских книг времен Независимости
21:26
"Шахтер" - "Динамо"
"Шахтер" разгромил "Черноморец" и стал очередным четвертьфиналистом Кубка Украины
21:21
Оккупанты обстреляли Трехизбенку, разрушены пять домов
21:20
Украинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, - в WADA отреагировали на нарушение допинговых правил
21:14
$15 тыс. за сотку земли в Киеве - не рыночная цена, - экс-нардеп Гопко о приватизации "Большевика"
20:59
У трех украинцев на границе с Польшей обнаружили поддельные COVID-сертификаты
20:56
Леся Цуренко
Украинская теннисистка Цуренко победила россиянку на турнире в Румынии
20:44
Андрей Шевченко
Экс-капитан сборной Украины спрогнозировал, что Петраков заставит национальную команду играть по тактике Шевченко
20:39
К Саакашвили не пустили украинского врача
20:20
Россия еще на 1,5 года может затянуть возвращение "скифского золота" Украине, - Малюська
19:59
Отставка Мецгера: СБУ расследует кредит "Укрэксимбанка" по статье "финансирование терроризма"
19:50
Джошуа согласился провести бой-реванш с Усиком в Киеве
19:40
Из-за схода вагонов в Житомирской области ряд поездов задерживается. СПИСОК
19:28
Его презентовали как феномен советского футбола, но пусть возвращается в Москву: как в Италии раскритиковали российского одноклубника Малиновского
19:14
Смертельное ДТП в Харькове: водителю Infiniti сообщили о подозрении
18:59
Евгения Кравчук
Кравчук: На заседании фракции 1 ноября "слуги народа" рассмотрят кадровые изменения в правительстве
18:59
"Динамо" победило "Мариуполь" и вышло в четвертьфинал Кубка Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV