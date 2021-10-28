Apple Music исправил карту с "российским" Крымом

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.



"Великолепная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее приложение Apple Music показало карту с "российским" Крымом .

МИД Украины поручило посольству в США разобраться по ситуации с картами Apple Music.