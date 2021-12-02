Apple Music и Spotify назвали самые популярные песни в Украине за 2021 год: в одном из рейтингов только одна украиноязычная песня
Сервисы Apple Music и Spotify опубликовали рейтинги песен, которые в течение 2021 года слушали в Украине больше всего. В сотню самых популярных от Apple Music вошла только одна украиноязычная песня
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии Spotify самой популярной стала песня рэпера Masked Wolf – Austonaut in the Ocean. Второе место заняли победители Евровидения 2021 Måneskin – I wanna be your slave. На третьем месте российский рэпер kizaru – "Дежавю".
Кроме того, в первую десятку вошли казахский рэпер Скриптонит и ряд российских исполнителей: kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, Король и Шут, Pharaoh, Gone.Fludd.
Первая украиноязычная песня появляется на 58-м месте рейтинга. Это участники Евровидения 2021 года GO_A и их песня "Шум". Также в списке есть еще несколько украиноязычных песен - WELLBOY "Гуси", KALUSH "Зори" и KALUSH и Skofka "Додому".
Самым известным музыкантом в Украине, по версии Spotify, стал российский рэпер Моргенштерн.
В пятерку самых популярных песен в Украине от Apple Music попали три российских исполнителя, одна румынская певица и австралийский рэпер. Список выглядит так:
- HammAli & Navai - "Птичка";
- Minelli – Rampampam;
- Scriptonite – "Чистый";
- Masked Wolf - Astronaut в the Ocean;
- SLAWA MARLOW - "Снова я напиваюсь".
Из 100 песен есть только пять композиций от украинских исполнителей, из них на украинском языке – одна песня – WELLBOY "Гуси".
- Напомним, 1 декабря 2020 года компания Google представила традиционный ежегодный рейтинг самых популярных музыкальных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров среди украинцев. Из украинских исполнителей в рейтинг попал только один видеоклип - Monatik и Веры Брежневой "Вечериночка".
- Также Google представил список видео, которые за 2021 год набрали больше всего просмотров в Украине.
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