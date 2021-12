Apple Music и Spotify назвали самые популярные песни в Украине за 2021 год: в одном из рейтингов только одна украиноязычная песня

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По версии Spotify самой популярной стала песня рэпера Masked Wolf – Austonaut in the Ocean. Второе место заняли победители Евровидения 2021 Måneskin – I wanna be your slave. На третьем месте российский рэпер kizaru – "Дежавю".



Кроме того, в первую десятку вошли казахский рэпер Скриптонит и ряд российских исполнителей: kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, Король и Шут, Pharaoh, Gone.Fludd.

Первая украиноязычная песня появляется на 58-м месте рейтинга. Это участники Евровидения 2021 года GO_A и их песня "Шум". Также в списке есть еще несколько украиноязычных песен - WELLBOY "Гуси", KALUSH "Зори" и KALUSH и Skofka "Додому".

Самым известным музыкантом в Украине, по версии Spotify, стал российский рэпер Моргенштерн.

В пятерку самых популярных песен в Украине от Apple Music попали три российских исполнителя, одна румынская певица и австралийский рэпер. Список выглядит так:

HammAli & Navai - "Птичка";

Minelli – Rampampam;

Scriptonite – "Чистый";

Masked Wolf - Astronaut в the Ocean;

SLAWA MARLOW - "Снова я напиваюсь".

Из 100 песен есть только пять композиций от украинских исполнителей, из них на украинском языке – одна песня – WELLBOY "Гуси".