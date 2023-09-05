Apple может выпустить в 2024 году более дешевую серию MacBook

Об этом информирует тайваньский сайт, который делится слухами, полученными из азиатской цепочки снабжения Apple DigiTimes.

По данным нового отчета из Тайваня, Apple, вероятно, представит новую серию продуктов, которая будет отличаться от существующих серий MacBook Air и Pro. Более дешевая серия продуктов также будет иметь металлический корпус, но из других материалов и недорогие механические компоненты. Запуск новой серии MacBook, похоже, не состоится в первом полугодии следующего года, поскольку главные поставщики Apple, такие, как Quanta Computer и Foxconn, не показывают связанной активности.

Сообщается, что продажи компьютеров Chromebook выросли до более чем 30,4 миллиона в 2020 году и 33,5 миллиона в 2021 году, что свидетельствует о популярности дешевых ноутбуков Google, особенно во время глобальной пандемии. Поставки Chromebook снизились после окончания локдауна, но все еще остаются выше, чем до COVID-19.

Также известно, что многие учебные заведения в последние годы перешли на Chromebook, особенно по сравнению с iPad от Apple, которым проигрывают на рынке образования.