Apple может выпустить в 2024 году более дешевую серию MacBook
Компания Apple разрабатывает недорогую серию MacBook, чтобы конкурировать с моделями Chromebook, которую могут запустить уже во второй половине 2024 года
Об этом информирует тайваньский сайт, который делится слухами, полученными из азиатской цепочки снабжения Apple DigiTimes.
По данным нового отчета из Тайваня, Apple, вероятно, представит новую серию продуктов, которая будет отличаться от существующих серий MacBook Air и Pro. Более дешевая серия продуктов также будет иметь металлический корпус, но из других материалов и недорогие механические компоненты. Запуск новой серии MacBook, похоже, не состоится в первом полугодии следующего года, поскольку главные поставщики Apple, такие, как Quanta Computer и Foxconn, не показывают связанной активности.
Сообщается, что продажи компьютеров Chromebook выросли до более чем 30,4 миллиона в 2020 году и 33,5 миллиона в 2021 году, что свидетельствует о популярности дешевых ноутбуков Google, особенно во время глобальной пандемии. Поставки Chromebook снизились после окончания локдауна, но все еще остаются выше, чем до COVID-19.
Также известно, что многие учебные заведения в последние годы перешли на Chromebook, особенно по сравнению с iPad от Apple, которым проигрывают на рынке образования.
- Ранее стало известно, что Apple сокращает производство iPhone 15. СМИ считают причинами проблемы с поставками деталей, которые могут влиять на массовое производство iPhone 15; проблемы со спросом; стоимость дороже предшественников.
- Кроме того, Apple готовит показ новинок 12 сентября в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино. Ожидается презентация и новых iPhone 15.
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