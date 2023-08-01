Об этом информирует Reuters.

Apple в июле стала первой в мире компанией с рыночной стоимостью 3 триллиона долларов, поддержана перспективами ее вхождения на новые рынки и ожиданием более умеренного роста процентных ставок в США.

Благодаря росту облачного бизнеса и офисных программ Microsoft также превысил ожидания Уолл-стрит по доходам в четвертом финансовом квартале, но цена его акций упала на 1,4% в предыдущем месяце после анонса амбициозного плана расходов на развитие искусственных спецслужб. К концу июля стоимость компании на рынке составила 2,49 триллиона долларов.

Общее настроение рынка в июле подняли квартальные доходы от Alphabet, Meta Platforms, производителя чипов Intel и оборудования для чипов Lam Research.

Рыночная стоимость Meta, владеющей Facebook, выросла более 10% в июле из-за оптимистического прогноза доходов компании и сильного роста доходов от рекламы во втором квартале.

В июле почти на 8,6% увеличилась стоимость крупнейшего банка США JP Morgan Chase, поскольку он заработал больше на процентах по займам и воспользовался приобретением First Republic Bank.

По данным Refinitiv, 69% американских компаний с большой и средней капитализацией превзошли ожидания аналитиков по доходам за 2 квартал, при этом 82% этих положительных сюрпризов касались технологического сектора.