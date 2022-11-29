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Apple и Google могут заблокировать Twitter. В ответ Маск обещает создать свой смартфон

29 ноября, 2022 вторник
02:48
Новости

Илон Маск заявил, что сделает собственный смартфон, если Apple и Google запретят Twitter

Об этом пишет Mashable.

Ни Apple, ни Google официально не заявляли и даже не намекали, что планируют запретить Twitter. Однако обе компании имеют политику, которая предотвращает разжигание ненависти, дискриминацию и преследование.

На прошлой неделе Илон Маск на встрече с сотрудниками представил концепцию (которую он называет Twitter 2.0) обновленной соцсети. Затем приступил к "цифровому помилованию" забаненых профилей. Среди них – страница Дональда Трампа. На фоне этих решений перспектива удаления Twitter из Apple Store и Google Play выглядит не столь маловероятной.

Прецедент был: обе компании в свое время запретили соцсети Parler. Однако Apple разрешила ей вернуться в свой App Store в апреле 2021-го. Google возобновила приложение в своем магазине в сентябре 2022-го. Это произошло после того, как соцсеть изменила свою политику модерации.

Если бы Apple и Google запретили Twitter в своих магазинах, то это, безусловно, нанесло бы огромный урон площадке. Подавляющее большинство пользователей смартфонов по всему миру не смогли бы легко получить доступ к приложению. Им пришлось бы воспользоваться вебверсией Twitter.

Один из пользователей спросил Маска, что произойдет, если Apple и Google действительно удалят Twitter из своих магазинов, на что он ответил: "Я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет, но да, если не будет другого выбора — сделаю альтернативный телефон».

И даже если Маск запустил свой собственный альтернативный смартфон, то превращение его в жизнеспособный продукт с преуспевающей экосистемой приложений — трудная задача даже для самого богатого человека мира.

  • 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.
  • 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.
  • Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.
  • Впоследствии Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно.
  • 11 ноября новый владелец Twitter Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.

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