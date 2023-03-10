Об этом сообщает сайт мобильного приложения.

Новое приложение позволит шире и подробнее взглянуть на классическую музыку по сравнению с Apple Music или другими основными музыкальными сервисами.

Приложение Apple Music Classical будет вмещать помимо сотен плейлистов и тысяч эксклюзивных альбомов также биографии композиторов и руководства и будет работать по основной подписке Apple Music. Композиции будут доступны с функцией пространственного аудио с битрейтом 192 кб/сек. В будущем планируется запуск приложения и на Android.

Приложение дает возможность бесплатно слушать композиции или отдельные треки через интернет-радиостанции, а также покупать понравившиеся музыкальные треки.

Корпорация Apple приобрела музыкальный сервис с классической музыкой Primephonic в августе 2021 года, после чего закрылся, а владельцем всего контента стал Apple Music.

Apple планирует запустить сервис 28 марта.