Apple готовит новый музыкальный стриминговый сервис: когда запустят
Американская корпорация Apple представила новый музыкальный сервис под названием Apple Music Classical
Об этом сообщает сайт мобильного приложения.
Новое приложение позволит шире и подробнее взглянуть на классическую музыку по сравнению с Apple Music или другими основными музыкальными сервисами.
Приложение Apple Music Classical будет вмещать помимо сотен плейлистов и тысяч эксклюзивных альбомов также биографии композиторов и руководства и будет работать по основной подписке Apple Music. Композиции будут доступны с функцией пространственного аудио с битрейтом 192 кб/сек. В будущем планируется запуск приложения и на Android.
Приложение дает возможность бесплатно слушать композиции или отдельные треки через интернет-радиостанции, а также покупать понравившиеся музыкальные треки.
Корпорация Apple приобрела музыкальный сервис с классической музыкой Primephonic в августе 2021 года, после чего закрылся, а владельцем всего контента стал Apple Music.
Apple планирует запустить сервис 28 марта.
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