Apple, Dyson, Tesla, Samsung и Play Station: в РФ обнародовали список товаров, которые будут ввозить в страну контрафактом

Об этом сообщает "Европейская Правда".

Стало известно, что Минпромторг РФ утвердил список товаров, которые на территорию России будут ввозиться контрафактом. Российское правительство эту процедуру называет "параллельным импортом".

Приказ об этом был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Список товаров имеет длину 20 страниц.

Согласно документу указанные товары можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.

В частности, в список попали смартфоны и техника брендов Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и т.д.

Из бытовой техники – Electrolux, Miele, Siemens, Dyson. Среди игровых приставок – X-Box, Play Station, Nintendo.

В списке также автомобили и запчасти от Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Кроме того, двигатели и их части от Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

В список в частности попали такие товары, как:

оборудование для разных отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство;

устройства и оборудование для железных дорог, лодок, живых деревьев, саженцев и цветов;

соль, сера, почва и камень, руды, зола и шлак;

резина и резиновые изделия, мыло, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, взрывчатые вещества, пластмассы;

одежда, обувь, косметика.

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