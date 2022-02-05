Apple блокирует IT-разработчиков из Беларуси, - СМИ
Сегодня, 5 февраля 2022 года, белорусские разработчики программного обеспечения начали массово получать сообщения о блокировке своих аккаунтов Apple ID для публикации программ в Apple App Store
Об этом сообщает Reform.by.
Речь идет об Apple Developer Program, созданной для разработчиков программ для экосистемы Apple. Посредством нее в App Store можно размещать как бесплатные, так и платные приложения.
"Мы обнаружили проблемы, проверяя вашу учетную запись. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, списка санкций другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом", - говорится в типичном сообщении от Apple в адрес белорусских разработчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное