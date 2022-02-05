Apple блокирует IT-разработчиков из Беларуси, - СМИ

Об этом сообщает Reform.by.



Речь идет об Apple Developer Program, созданной для разработчиков программ для экосистемы Apple. Посредством нее в App Store можно размещать как бесплатные, так и платные приложения.

"Мы обнаружили проблемы, проверяя вашу учетную запись. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, списка санкций другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом", - говорится в типичном сообщении от Apple в адрес белорусских разработчиков.