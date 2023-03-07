Apple анонсировала новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus
7 марта американская компания Apple объявила о выпуске iPhone 14 и iPhone 14 Plus в ярко-желтом цвете. Это впервые со времен iPhone 11
Об этом сообщает пресс-служба Apple.
"Люди любят свой iPhone и полагаются на него каждый день во всех своих делах, а теперь в линейке появилось увлекательное дополнение – новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus", - заявил вице-президент Apple по мировому маркетингу продукции Боб Борчерс.
Новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в США для предварительного заказа уже в эту пятницу, 10 марта, а полноценная продажа начнется 14 марта. Когда доберутся до Украины, пока неизвестно.
Новый цвет не несет никаких технических изменений. Это те же 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus с OLED-экранами без 120 Гц, процессором A15 Bionic, накопителем от 128 до 512 ГБ, основной камерой на 12 Мп со стабилизацией со смещения матрицы ультрашироко на 12 Мп, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды по стандарту IP68.
Сейчас iPhone 14 и iPhone 14 Plus доступны в пяти цветах – черный, красный, белый, синий и пурпурный.
Сообщается, что цена осталась неизменной – от $799 и от $899 за iPhone 14 и iPhone 14 Plus.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное