Apple анонсировала новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Об этом сообщает пресс-служба Apple.

"Люди любят свой iPhone и полагаются на него каждый день во всех своих делах, а теперь в линейке появилось увлекательное дополнение – новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus", - заявил вице-президент Apple по мировому маркетингу продукции Боб Борчерс.

Новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в США для предварительного заказа уже в эту пятницу, 10 марта, а полноценная продажа начнется 14 марта. Когда доберутся до Украины, пока неизвестно.

Новый цвет не несет никаких технических изменений. Это те же 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus с OLED-экранами без 120 Гц, процессором A15 Bionic, накопителем от 128 до 512 ГБ, основной камерой на 12 Мп со стабилизацией со смещения матрицы ультрашироко на 12 Мп, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды по стандарту IP68.

Сейчас iPhone 14 и iPhone 14 Plus доступны в пяти цветах – черный, красный, белый, синий и пурпурный.

Сообщается, что цена осталась неизменной – от $799 и от $899 за iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

iOS 16 содержит наибольшее обновление экрана блокировки с многослойным эффектом, который устанавливает объекты фотографий как впереди циферблата, виджетами, и новой галереей обоев для вдохновения. Live Text добавляет возможность взаимодействия с текстом в видео, быстрой конвертации валюты и перевода текста.