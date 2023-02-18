Аппендикс не удаляют поэтапно. А санкции почему-то вводят именно так
Поэтому у российского фашистского режима еще есть деньги на продолжение полномасштабной войны
Если еще удивляетесь, почему у российского фашистского режима еще есть деньги на продолжение полномасштабной войны, то вспомните хотя бы дискуссии об отключении банков агрессора от SWIFT.
Это была не самая сложная и не самая амбициозная санкция, которую нужно было вводить в первую же неделю российского полномасштабного вторжения в Украину.
Вместо этого куча российских банков не отключена до сих пор!!!
Теперь все эти колебания с введением санкции для российской атомной сферы, полностью вовлеченной в войну, и институционально, и персонально.
Поэтапное введение санкций, поэтапное реагирование на потенциальную эскалацию, поэтапное вооружение… - эта вся концепция ошибочна с самого начала. Надо поддерживать всем имеющимся сразу, а не дозировано!
Поэтапное введение санкций, поэтапное реагирование на потенциальную эскалацию, поэтапное вооружение… - эта вся концепция ошибочна с самого начала. Надо поддерживать всем имеющимся сразу, а не дозировано!
Конечно, можно привести множество аргументов в объяснение этой поэтапности.
Почему же вы тогда не производили, скажем, поэтапное удаление аппендикса? Можно ведь так? Пожалуй, специалисты скажут: и так можно. А нужно ли?
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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