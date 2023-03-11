Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"Вот смотрите, там внутренняя борьба не прекращается. И в ФСБ, и в других силовых структурах, между ФСБ и армией. То есть это естественные вещи, где-то оно вызвано желанием свалить с себя ответственность, вину за какие-то вещи, перевести стрелки, это привычно. Что происходит? Да, Путин выступал на той коллегии ФСБ, а коллегия ФСБ - это такой, знаете, негласный главный орган в России.Они решают практически все. Частно несет на себе эту функцию Совбез, но там практически те же люди, кроме некоторых ритуальных руководителей, в совбезе Медведев сидит, он разве что-то решает, какую роль играет? А вот в коллегии ФСБ сидят конкретные генералы, кроме всем известных Бортникова, Королева, сидят разные другие, которые на многие вещи влияют решающим образом", - отметил он.

Политик добавил, что некоторые стремятся занять место Бортникова, кто-то защищает коллективные интересы, кто-то - персональные.

"Но вопрос остается тем же, что война продолжает быть войной самого Путина, а никак не аппарата власти. Аппарат власти так и не подхватывает желания разделить ответственность за это все. Мне кажется, это очень важный момент. И потому Путин собственно и не пытается через этот. конфликт пойти. Снять Бортникова и что? Бортников спокойно отходит в сторону и больше не несет ответственности. Он хочет, чтобы они оставались.И Шойгу, и Патрушев, и Бортников, и Герасимов оставались разделять с ним эту ответственность. Он пытается их вовлечь в систему, в орбиту этих отношений ответственности, а иначе почему же он их не увольняет, они все провалили, все вместе они провалили кампанию в Украине. То есть, как по цитате Геббельса: вместе шли, вместе и висеть. Кстати, Путин ее в разных вариантах повторял. Вместе висеть, потому что почему это я должен за все расплачиваться. Ну, да, он принимал это решение. Но расплачиваться он хочет, чтобы они все расплачивались. А вот хотят ли они этого, понимаете?" - подчеркнул Марк Фейгин.

По его словам, Бортников теоретически мог бы уйти, опираясь на свой возраст, но в РФ не за что цепляться, если она проиграет.

"И еще не известно, что будет завтра. Вы знаете, что они по себе оставляют? Вот Бахмут, какое будущее у Бахмута, или у Соледара, или у таких вот городов? Там же ни одного живого места не остается. Или Марьинка, или Авдеевка. Вы посмотрите на те фотографии, кто это будет восстанавливать?" – заметил политик.