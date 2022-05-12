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App Store в РФ больше не принимает оплату через мобильные платежи, - Федоров

12 мая, 2022 четверг
16:12
Мир Apple

В начале марта компания Apple прекратила продажи iPhone и другой продукции в России, а отныне больше не принимает оплату через мобильные платежи

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Apple с самого начала войны поддерживает Украину и ушла с российского рынка", – отмечает министр.

Известно, что Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что магазин приложений "App Store", разработанный компанией "Apple" для смартфонов "iPhone", начал удалять популярные приложения российских компаний, попавших под действие санкций: клиент-банки, навигацию, заказ такси, еды и т.д.

  • Напомним, недавно из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка.
  • Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предположил , что если бы Apple и Google включили уведомление о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, то потребители услуг Apple быстро убедили бы свои правительства закрыть небо над Украиной.

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Новости
Apple
Министерство цифровой трансформации
Михаил Федоров
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