"Аполлон" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций
Сегодня, 15 сентября, СК "Днепр-1" сыграет против киприотского "Аполлона" в групповом раунде Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 1-го тура нидерландцы возглавили квартет. Следом идут "Аполлон" и "Вадуц", параллельно сыгравшие вничью. "Днепр-1" – последний.
Во 2-м туре "Днепр-1" встретится с "Аполлоном". Матч пройдет сегодня, 15 сентября.
Лига конференций
Группа E. 2-й тур
"Аполлон" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)
15 сентября, Лимассол, стадион "Цирион"
Начало – 19:45
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- 8 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" уступил нидерландский "АЗ Алкмар".
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