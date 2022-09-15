Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 1-го тура нидерландцы возглавили квартет. Следом идут "Аполлон" и "Вадуц", параллельно сыгравшие вничью. "Днепр-1" – последний.

Во 2-м туре "Днепр-1" встретится с "Аполлоном". Матч пройдет сегодня, 15 сентября.

Лига конференций

Группа E. 2-й тур

"Аполлон" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

15 сентября, Лимассол, стадион "Цирион"

Начало – 19:45

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8 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" уступил нидерландский "АЗ Алкмар".

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