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Главная Спорт "Аполлон" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Аполлон" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15 сентября, 2022 четверг
07:31
Спорт

Сегодня, 15 сентября, СК "Днепр-1" сыграет против киприотского "Аполлона" в групповом раунде Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 1-го тура нидерландцы возглавили квартет. Следом идут "Аполлон" и "Вадуц", параллельно сыгравшие вничью. "Днепр-1" – последний.

Во 2-м туре "Днепр-1" встретится с "Аполлоном". Матч пройдет сегодня, 15 сентября.

Лига конференций

Группа E. 2-й тур

"Аполлон" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

15 сентября, Лимассол, стадион "Цирион"

Начало – 19:45

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Украина
Днепр
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