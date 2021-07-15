"Аполитичные и вне религии": издатель книг о войне пожаловался на недопуск к участию в фестивале "Зеленая волна"

Об этом говорится в заявлении издательства на Facebook.



Там привели цитату менеджеру фестиваля, в которой она говорит, что на события "нет литературы военного направления".



По словам издательства, менеджер отметила, что фестиваль не хочет провоцировать конфликты и они аполитичны и вне религии.



"Мы не уверены, что событие, которое сознательно игнорирует семь лет войны в нашей стране и всего с этим связанного, в частности, мощного пласта военной литературы, может называться культурной, ведь огромная составляющая этой культуры остается за бортом", - говорится в заявлении .



На странице фестиваля отреагировали на заявление, заявив, что провели служебное расследование.



"Вчера состоялся телефонный разговор между представителем" Белки "и одной из наших менеджерок, которая отвечает за технические направления на книжной ярмарке. И - да, наша менеджеру в том разговоре сказала, что якобы этом году на фестивале акцент на развлекательную программу, а книги о войну и другие сложные проблемы вряд ли будут пользоваться спросом, поэтому, мол, лучше приезжайте в следующем году ", - заявили организаторы.



Фестиваль признает, что менеджеру сказала "что-то рыхлое" и она не решает вопрос участия в событии.



"Письменного отказа" Белка "от оргкомитета не получала, а все коммуникации фестиваля идут исключительно через почту и мессенджеры. Подчеркиваем: со стороны фестиваля официально не было и не может быть отказа по такому поводу", - говорится в заявлении.



Организаторы попросили прощения у издателя и пригласили их к участию.

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