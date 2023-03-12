"Апокалипсис начинается с Украины": митрополит УПЦ МП Павел отреагировал на требование полностью выселиться из Лавры
Митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) в ответ на требование Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" до 29 марта 2023 года освободить территорию Нижней Лавры заявил, что "будет бороться до последнего"
Об этом он сказал во время проповеди в Киевской духовной академии церкви Московского патриархата, эпизод которой обнародовал "Главком".
"29 марта мы должны - монахи, более 200 человек - покинуть стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки вождей революции, гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благами. Не наверное, а точно: Апокалипсис начнется в Украине"
, - отметил митрополит, который является настоятелем размещенного в Нижней Лавре мужского монастыря УПЦ МП.
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"Будем до последнего отстаивать свои права, будем до последнего отстаивать свои святыни", - добавил Павел.
- Средства массовой информации неоднократно рассказывали о роскошном образе жизни митрополита Павла.
- Также он известен своей пророссийской позицией.
- При этом митрополит признал, что в Лавре звучала хвалебная религиозная песня о РФ, что и стала поводом для проверок монастыря и выселения его из заповедника.
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