Об этом он сказал во время проповеди в Киевской духовной академии церкви Московского патриархата, эпизод которой обнародовал "Главком".

"29 марта мы должны - монахи, более 200 человек - покинуть стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки вождей революции, гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благами. Не наверное, а точно: Апокалипсис начнется в Украине"

, - отметил митрополит, который является настоятелем размещенного в Нижней Лавре мужского монастыря УПЦ МП.

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"Будем до последнего отстаивать свои права, будем до последнего отстаивать свои святыни", - добавил Павел.