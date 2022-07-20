"Аплодирую стоя скорости обучения украинцев": Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS
Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS, также отметил умение украинцев быстро учиться
Об этом министр обороны США Ллойд Остин рассказал на пресс-конференции.
Остин отметил, что в ближайшее время Украине окажут еще большую вооруженную поддержку.
"Мы на сегодняшний день предоставили уже 12 HIMARS, еще добавляем 4 и вместе будет 16 HIMARS... 2 ПВО NASAMS также будет предоставлено Украине в ближайшее время... Мы контактируем с господином Резниковым и главвой обороны еженедельно, мы слышим о ситуации на поле боя, слушаем их анализ и предоставляем им все необходимые мощности. Мы можем предоставлять оборонные системы - это один вопрос. Другой вопрос - это обучение военных, чтобы они правильно пользовались этими установками. Это очень современные системы, очень точные. Поэтому важно правильно их применять на поле боя", - подчеркнул министр обороны США.
Также министр обороны США выразил свое восхищение быстротой и усердием обучения украинских военных.
"Важно, чтобы у украинцев была хорошая подготовка, поэтому продолжается обучение в разных локациях... Я аплодирую стоя украинцам, которые очень быстро учатся, как пользоваться и поддерживать рабочие установки, которые они получили", - сказал Остин.
- Ранее сообщалось, что США анонсировали передачу Украине 4 установок HIMARS.
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