АПЛ: Забарный не спас "Борнмут" от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Борнмута" со счётом 0:1. Единственный гол за "Манчестер Юнайтед" на 9-й минуте забил Казэмиро.

Украинский центрбек Илья Забарный вышел в основном составе "Борнмута". Наш игрок отыграл полный матч.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает четвёртую позицию. Отрыв от пятого "Ливерпуля" 3 балла.

"Борнмут" обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон. Команда идет на 14 позицию.

Английская Премьер-лига

37-й тур

20 мая

"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Каземиро, 9