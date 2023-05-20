АПЛ: Забарный не спас "Борнмут" от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"
В 37-м туре Английской Премьер-лиги "Борнмут" уступил "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Борнмута" со счётом 0:1. Единственный гол за "Манчестер Юнайтед" на 9-й минуте забил Казэмиро.
Украинский центрбек Илья Забарный вышел в основном составе "Борнмута". Наш игрок отыграл полный матч.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает четвёртую позицию. Отрыв от пятого "Ливерпуля" 3 балла.
"Борнмут" обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон. Команда идет на 14 позицию.
Английская Премьер-лига
37-й тур
20 мая
"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Каземиро, 9
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