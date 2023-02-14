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"Apfelstrudel" – венский яблочный штрудель. Рецепт
Apfelstrudel – традиционная выпечка-десерт от австрийцев. Рулет готовится из вытяжного теста. Он начинен яблоками, орехами и изюмом
Ингредиенты:
- 250 муки
- 150 г воды
- Щепотка соли
- Одна столовая ложка оливкового масла
- Для приготовления начинки нам понадобится:
- Пять яблок
- 100 г изюма
- Сахар – 60 г
- Одна чайная ложка корицы
- Грецкие орехи – 50 г
- Цедра и сок из половины лимона
- Ром/коньяк для замачивания изюма
- Сливочное масло для смазки
Как приготовить венский штрудель?
- Просеянную муку смешиваем с водой, оливковым маслом и солью.
- Замешиваем тесто
- Накрываем наше тесто пищевой пленкой
- Оставляем постоять на три часа при комнатной температуре
- Замачиваем изюм в роме
- Обжариваем орехи и измельчаем их
- Чистим яблоки, разрезаем на четвертинки и удаляем сердцевину
- Нарезаем яблоки на тонкие ломтики
- Добавляем сахар, цедру лимона, корицу и сок лимона.
- Все перемешиваем
- Даем немного времени постоять
- Достаем тесто и раскатываем его
- Натягиваем тесто по кругу, чтобы оно стало почти прозрачным.
- Краечки теста отрезаем
- Тесто смазываем растопленным сливочным маслом
- Посыпаем сверху орехами
- Отцеживаем изюм и добавляем их в яблоки.
- Перемешиваем
- Выкладываем равномерно начинку на тесто и сворачиваем наш рулет.
- Переводим рулет на лист для выпечки (лист выстеливаем пищевым пергаментом)
- Смазываем сливочным маслом
- Выпекаем венский штрудель до сорока минут (при температуре 180 градусов) до золотистой корочки
- Готовый вкус посыпаем сахарной пудрой
Приятного аппетита!
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