Апелляция ВАКС оставила судью Князева под стражей, но уменьшила залог
Апелляция Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 26 сентября оставила экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 до 45 млн гривен
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в телеграммах.
"Защита просил заменить содержание под стражей круглосуточным домашним арестом. На заседании подозреваемый Князев говорил, что не собирается скрываться от правосудия и готов отбывать наказание, если суд признает его виновным", — говорится в сообщении.
Князев добавил, что именно из-за ареста его имущества у него нет возможности внести залог. За него якобы тоже никто не планирует вносить залог, поэтому экспредседатель Верховного суда назвал заключение под стражу фактически безальтернативной мерой пресечения.
"Заслушав доводы сторон, коллегия под председательством судьи Семенникова решила оставить Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 млн до 45 млн гривен", - говорится в сообщении.
- Также сегодня суд отклонил апелляцию экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и оставил в силе решение первой инстанции – пребывание под стражей до 22 октября.
- Накануне Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на арест олигарха Игоря Коломойского и оставил без изменений меру пресечения – арест и залог в размере 509 млн грн.
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