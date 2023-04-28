Об этом информирует Reuters .

Во главе с Нью-Йорком десятки штатов просили суд округа Колумбия в 2022 году возобновить иск, который отклонил окружной судья из-за затянутой подачи.

Коллегия апелляционного суда из трех судей единогласно заявила, что согласилась с тем, что "штаты излишне задерживали подачу иска".

"Штаты были предупреждены о двух больших приобретениях Facebook. Оба были обнародованы", - написал окружной судья Реймонд Рендольф, добавив, что Федеральная торговая комиссия (FTC) расследовала обе транзакции.

В Meta заявили, что дело "фундаментально неправильно характеризовало" уровень конкуренции в соцсетях и компания продолжит борьбу.

"Двигаясь вперед, Meta будет энергично защищаться от искажения FTC антимонопольного законодательства и атак на американскую историю успеха, противоречащих интересам людей и компаний, которые ценят наши услуги", – говорится в заявлении представителя Meta.

Напомним, Федеральная торговая комиссия и штаты попросили суд в 2020 году обязать Facebook продать Instagram, который компания купила за 1 миллиард долларов в 2012 году, и WhatsApp, стоимостью 19 миллиардов долларов, в 2014 году.