Апелляционный суд США отклонил предложение возобновить антимонопольный иск против Facebook
27 апреля суд США отказался возобновить иск, поданный представителями штатов против Meta Facebook, в котором утверждается о нарушении антимонопольного законодательства
Об этом информирует Reuters .
Во главе с Нью-Йорком десятки штатов просили суд округа Колумбия в 2022 году возобновить иск, который отклонил окружной судья из-за затянутой подачи.
Коллегия апелляционного суда из трех судей единогласно заявила, что согласилась с тем, что "штаты излишне задерживали подачу иска".
"Штаты были предупреждены о двух больших приобретениях Facebook. Оба были обнародованы", - написал окружной судья Реймонд Рендольф, добавив, что Федеральная торговая комиссия (FTC) расследовала обе транзакции.
В Meta заявили, что дело "фундаментально неправильно характеризовало" уровень конкуренции в соцсетях и компания продолжит борьбу.
"Двигаясь вперед, Meta будет энергично защищаться от искажения FTC антимонопольного законодательства и атак на американскую историю успеха, противоречащих интересам людей и компаний, которые ценят наши услуги", – говорится в заявлении представителя Meta.
Напомним, Федеральная торговая комиссия и штаты попросили суд в 2020 году обязать Facebook продать Instagram, который компания купила за 1 миллиард долларов в 2012 году, и WhatsApp, стоимостью 19 миллиардов долларов, в 2014 году.
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- Нидерландский суд постановил решение по делу, возбужденному Ассоциацией потребителей и Data Privacy Foundation в отношении Facebook. Соцсеть нарушила конфиденциальность пользователей.
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