Апелляционный суд разрешил задержать "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую
Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание "экс-прокурора" оккупированного Крыма Наталии Поклонской, подозреваемой в госизмене
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором судьи Шевченковского районного суда Киева 27 сентября 2021 года. Согласно постановлению, прокурору отдела Офиса генерального прокурора отказали в предоставлении разрешения на задержание Натальи Поклонской, подозреваемой в госизмене, для избрания ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
По результатам апелляции, определение отменили. Новое решение предусматривает предоставление разрешения на задержание "экспрокурорки" оккупированного Крыма Натальи Поклонской.
- Напомним, президент России Владимир Путин назначил "экс-прокурору" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.
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