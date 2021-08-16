Апелляционный суд признал законным выговор Рожковой от Совета НБУ

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного админсуда.



Согласно документу, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева от 2 апреля, которым по инициативе первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой было признано противоправным решение Совета регулятора о вынесении ей выговоры и объявления недоверия.



Отмечается, что Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.

Напомним, 5 октября первой замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожков и заместителю Дмитрию Сологубу объявили выговор. Причиной выговора стало интервью Сологуба, в котором тот выразил сомнения относительно получения кредита от МВФ.

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