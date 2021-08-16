Апелляционный суд признал законным выговор Рожковой от Совета НБУ
Шестой апелляционный административный суд признал законным выговор первой замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерине Рожковой от Совета регулятора
Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного админсуда.
Согласно документу, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева от 2 апреля, которым по инициативе первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой было признано противоправным решение Совета регулятора о вынесении ей выговоры и объявления недоверия.
Отмечается, что Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.
- Напомним, 5 октября первой замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожков и заместителю Дмитрию Сологубу объявили выговор. Причиной выговора стало интервью Сологуба, в котором тот выразил сомнения относительно получения кредита от МВФ.
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