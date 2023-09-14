Апелляционный суд постановил снести незаконный храм-маф возле Десятинной церкви

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Религиозной общины УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева от 15.02.2023 по делу № 910/9385/20 и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма Украины", - говорится в сообщении.

В Минкульте напомнили, что так называемый храм-киоск был построен без разрешений и нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь. Кроме того, он расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО: там запрещено новое строительство.

"Спасибо за справедливое решение и продолжаем поддерживать наших коллег из Музея истории Украины", - добавили в Минкульте.