Апелляционный суд постановил снести незаконный храм-маф возле Десятинной церкви
Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил обязательство религиозной общины УПЦ МП освободить участок на территории Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-мафа
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
"Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Религиозной общины УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева от 15.02.2023 по делу № 910/9385/20 и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма Украины", - говорится в сообщении.
В Минкульте напомнили, что так называемый храм-киоск был построен без разрешений и нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь. Кроме того, он расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО: там запрещено новое строительство.
"Спасибо за справедливое решение и продолжаем поддерживать наших коллег из Музея истории Украины", - добавили в Минкульте.
- Разрешение на строительство часовни возле Десятинной церкви предоставил общине УПЦ МП в 2004 году глава Национального музея истории Украины Сергей Чайковский. В 2012 году община получила право собственности на здание, в то же время земля осталась во владении музея. В 2021 году музей подал иск с требованием снести храм на его территории.
- 15 февраля хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины о здании на территории музея: храм-маф постановили снести.
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