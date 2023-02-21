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Апелляционный суд подтвердил запрет на деятельность Партии регионов

21 февраля, 2023 вторник
16:48
Новости

Восьмой апелляционный административный суд 21 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции и Службы безопасности Украины о запрете деятельности Партии регионов

Об этом сообщает СБУ.

По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности Партии регионов и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы.

Решение суда касается всех активов запрещенной партии и ее структурных подразделений в разных областях нашего государства. В настоящее время эксперты устанавливают стоимость этого имущества.

"Представители Партии регионов еще до начала полномасштабного вторжения активно поддерживали кремлевский режим и публично оправдывали захват части востока Украины. Некоторые из членов этой политической силы сейчас скрываются от правосудия на территории России. Впрочем, сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований задокументировали преступные действия "регионалов" и инициировали передачу 100% партийного  имущества в доход Украины", - говорится в сообщении.

О решении суда также сообщает Движение ЧЕСНО со ссылкой на помощника судьи Сергея Кузьмича.

Полный текст решения суда по запрету Партии регионов будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины. Партия обязана передать имущество, денежные средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.

Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде. До этого ни одной партии это сделать не удалось. В 2022 году по инициативе Министерства юстиции суд запретил 16 политических партий: ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", Партию Шария, партию "НАШИ", Коммунистическую партию и другие.

"Чесно" пишет, что неоднократно отмечала то, что ПР не запретили как пророссийскую и ряд депутатов в советах Донетчины, Луганщины и Крыма остаются до сих пор с мандатами, так как после временной оккупации в 2014 году выборы на этих территориях не проводились.

Лидер Движения "Чесно" Вита Думанская заявляет, что партию должны біли запретить значительно раньше и власти пытаются создать впечатление, что идет борьба с пророссийскими силами в политической системе:

"Что мы видим? В парламенте фигурант Реестра госпредателей Нестор Шуфрич до сих пор возглавляет Комитет по свободе слова и его соратники из ОПЗЖ остаются с полномочиями. То же и в местных советах. Персональная ответственность за это на нардепах из "Слуги Народа": главе фракции Давиде Арахамии, спикере Руслане Стефанчуке, которые должны біли организовать работу так, чтобы до 24 февраля 2023 года граждане увидели новые законы в действии. А реальность такая: когда нардеп от  ОПЗЖ Игорь Абрамович добровольно слагает мандат, Арахамия его еще и благодарит за работу. Это ни что иное как отбеливание".

Отметим, в начале этого года более 150 депутатов обратились к председателю парламента Стефанчуку, чтобы вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, касающиеся полномочий депутатов пророссийских партий в парламенте и местных советах. В проекте повестки дня на ближайшее заседание Верховной Рады, как сообщили Движению "Чесно" нардепы, нет законопроектов, призванных бороться с российским влиянием на политическую систему страны.

  • Напомним, 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.
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