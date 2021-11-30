Апелляционный суд подтвердил, что Коломойский может не платить 4,7 млрд грн, окончательное решение по Верховному суду — глава РГК Нацбанка

Историю судебной волокиты рассказал Марк Савчук, председатель совета общественного контроля НБУ, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.



По его словам, первоначально Антимонопольный комитет получил данные от НАБУ, что существует группа компаний, подконтрольная Коломойскому, использующая свое положение для контроля цен. АМКУ вынес решение, что Коломойский должен уплатить штраф в размере 4,7 млрд грн.



Однако Коломойский обратился в ОАСК и добился решения, что Антимонопольный комитет не может использовать данные НАБУ, то есть правоохранительных органов.

"То есть, значит, решение АМКУ, основанное на полученных от правоохранительных органов данных, не является действительным", — пояснил Савчук.



Антимонопольный комитет подал апелляцию. Верховный суд вынес решение, что АМКУ имеет право использовать данные правоохранительных органов, а значит, Коломойский должен заплатить штраф в 4,7 млрд грн.



"Однако решение, которое Коломойский выбил в ОАСК, касалось обеспечения иска, а не было решением по существу. И за день до решения Верховного суда Окружной административный суд вынес решение по существу. Оно вступило в силу, несмотря на решение Верховного суда", - констатировал Марк Савчук.



АМКУ обжаловал решение по существу.



"То, что мы сейчас видим, это решение апелляционной палаты, которая также утверждает, что АМКУ не имеет права использовать данные правоохранительных органов. Иными словами, апелляционная палата сейчас согласилась с ОАСК, что Коломойский может не платить штраф 4,7 млрд грн. Это решение будет обжаловаться в Верховном суде", - пояснил эксперт.

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Комитета по решению ОАСК по делу ПАО "Укрнафта", сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская.

В аналогичных ситуациях Верховный Суд принимал сторону АМКУ, утверждает Пищанская.