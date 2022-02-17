Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на домашний арест Медведчука на 23 февраля
Киевский апелляционный суд перенес на 23 февраля рассмотрение жалобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"Ходатайство защитника в интересах подозреваемого Медведчука удовлетворить. Апелляционное рассмотрение отложить на 23 февраля 2022 года на 15:30 в связи с непоступлением материалов уголовного производства из Печерского районного суда города Киева", - объявил председательствующий судья.
Суд также постановил направить обращение в Печерский райсуд, чтобы получить материалы дела.
- Напомним, 12 мая 2021 года Медведчук пришел для вручения ему подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму в Офис генпрокурора.
- Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене по "крымскому" делу нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.
- 6 декабря Виктору Медведчуку продлили домашний арест до середины января.
- 17 декабря суд рассмотрел апелляции адвокатов Медведчука и оставил в силе решение суда о круглосуточном домашнем аресте.
- 10 января Печерский райсуд Киева до 10 месяцев продлил домашний арест главе партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
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