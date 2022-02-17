Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на домашний арест Медведчука на 23 февраля

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.



"Ходатайство защитника в интересах подозреваемого Медведчука удовлетворить. Апелляционное рассмотрение отложить на 23 февраля 2022 года на 15:30 в связи с непоступлением материалов уголовного производства из Печерского районного суда города Киева", - объявил председательствующий судья.



Суд также постановил направить обращение в Печерский райсуд, чтобы получить материалы дела.

Напомним, 12 мая 2021 года Медведчук пришел для вручения ему подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму в Офис генпрокурора.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене по "крымскому" делу нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

6 декабря Виктору Медведчуку продлили домашний арест до середины января.

17 декабря суд рассмотрел апелляции адвокатов Медведчука и оставил в силе решение суда о круглосуточном домашнем аресте.

10 января Печерский райсуд Киева до 10 месяцев продлил домашний арест главе партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.