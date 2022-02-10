Апелляционный суд перенес рассмотрение апелляций о недействительности поручительства Коломойского

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз банка.



"В среду, 9 февраля, Северный апелляционный хозяйственный суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб АО КБ "ПриватБанк" и Национального банка Украины по делу по иску И. Коломойского о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования ПриватБанка 2008-2015 годов и личное поручение I. Коломойского по этим договорам", - говорится в сообщении.



Как сообщили представителям ПриватБанка и НБУ в апелляционном суде, рассмотрение дела в очередной раз было отложено на неопределенный срок в связи с возвращением судом новой апелляционной жалобы лица, ранее не участвовавшего в деле.



"Апелляционное производство по этому делу длится почти 600 дней, при законодательно определенных максимальных 60 днях, что является свидетельством грубого возбуждения процессуального срока для рассмотрения дела", - сказал руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский.



Справка: Хозяйственный суд Киева 19 июня 2020 года удовлетворил иск И. Коломойского и признал недействительным как его личное поручение по кредитам рефинансирования, которые ПриватБанк привлек в НБУ в период до национализации, так и сами кредитные договоры. Это решение обжалуют банк и НБУ.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка" (на тот крупнейшим из них были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), приняло решение о национализации этого финучреждения. Банк перешел в государственную собственность. Эксвладельцы банка считают национализацию незаконной, по этому поводу продолжаются судебные споры.

В 2019 году ОАСК удовлетворил требования Triantal Investments Ltd. об отмене решения Национального банка от 13 декабря 2016 №105, которым определялся перечень связанных с "ПриватБанком" физических и юридических лиц.

14 декабря 2021 г. Шестой апелляционный админсуд отменил решение первой инстанции от 18 апреля 2019 года по делу ПриватБанка, которым определялись связанные с банком лица.