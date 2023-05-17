Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Франции Саркози по делу о коррупции
Суд отклонил апелляцию бывшего президента Франции Николя Саркози, которого в 2021 году приговорили к трем годам по делу о коррупции
Об этом сообщает BFMTV
Суд в Париже отклонил апелляцию приговора, вынесенного Саркози в марте 2021 г. по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Экс-президент Франции приговорен к трем годам - два ему дали условно, а еще год политик будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом.
Николя Саркози был осужден в 2021 году за то, что он ранее предлагал судье Жильберу Азиберу повышение и должность в Монако в обмен на информацию о ходе расследования другого дела, возбужденного против него.
Адвокат экс-президента Тьерри Эрзог и бывший чиновник кассационного суда Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.
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1 марта 2021 г. суд во Франции вынес обвинительный приговор Николя Саркози по делу о коррупции.
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