Об этом сообщает BFMTV

Суд в Париже отклонил апелляцию приговора, вынесенного Саркози в марте 2021 г. по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Экс-президент Франции приговорен к трем годам - два ему дали условно, а еще год политик будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом.

Николя Саркози был осужден в 2021 году за то, что он ранее предлагал судье Жильберу Азиберу повышение и должность в Монако в обмен на информацию о ходе расследования другого дела, возбужденного против него.

Адвокат экс-президента Тьерри Эрзог и бывший чиновник кассационного суда Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.