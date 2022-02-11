Апелляционный суд оставил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене
В пятницу, 11 февраля, Печерский райсуд Киева оставил пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Перед тем, как пойти в совещательную комнату, судьи более трех часов заслушивали аргументы сторон. Прокуроры отстаивали необходимость заключения Порошенко под стражу. Они указывали на то, что Порошенко уехал за границу на фоне сообщений об объявлении ему подозрения.
Адвокаты требовали вообще не выбирать ему меру пресечения - они отметили, что о подозрении пятому президенту сообщили с нарушениями.
Судья зашел в зал, объявил решение и вышел. Порошенко заявил о политическом характере дела против него.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила эксминистру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину . Он поехал в суд, где к 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. Он пробыл там 5 часов, однако ни одного решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решения о Порошенко объявят 19 января в 14.00 .
- 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
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