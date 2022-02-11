Апелляционный суд оставил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене

Об этом сообщает Эспрессо.TV .



Перед тем, как пойти в совещательную комнату, судьи более трех часов заслушивали аргументы сторон. Прокуроры отстаивали необходимость заключения Порошенко под стражу. Они указывали на то, что Порошенко уехал за границу на фоне сообщений об объявлении ему подозрения.



Адвокаты требовали вообще не выбирать ему меру пресечения - они отметили, что о подозрении пятому президенту сообщили с нарушениями.



Судья зашел в зал, объявил решение и вышел. Порошенко заявил о политическом характере дела против него.