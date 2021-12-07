Апелляционный суд оставил нардепу Леросу меру пресечения в виде личного обязательства
Во вторник, 7 декабря, Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения внефракционному нардепу Гео Леросу в виде личного обязательства по делу о демонстрации непристойного жеста президенту Владимиру Зеленскому в Верховной Раде
Об этом Лерос написал в Facebook.
"Уйдя в совещательную комнату после звонка из офиса Зеленского, оставили мою меру пресечения в силе", - написал Лерос по результату рассмотрения апелляционной жалобы защиты на решение Печерского райсуда Киева.
Нардеп подчеркнул, что, исходя из решения апелляционного суда, он может обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу нарушения конвенции о защите основополагающих свобод.
"Единственное, что мне остается, это обратиться в ЕСПЧ с жалобой на нарушение ст. 6 конвенции, а также ст. 18 (применение ограничения прав и свобод, с иной целью, чем та, для которой было предусмотрено, а именно с целью политического преследования )", - подчеркнул нардеп.
- Напомним, 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине.
- 10 ноября Комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Гео Лероса от пяти заседаний Рады из-за непристойного жеста президенту Владимиру Зеленскому.
- В среду, 10 ноября, нардеп заявил, что нашел под своим автомобилем трекер для отслеживания местонахождения
- 11 ноября ГБР и ГПУ вручили Леросу подозрение из-за непристойного жеста в Раде.
- 18 ноября Печерский суд избрал меру пресечения нардепу Гео Леросу за непристойный жест Зеленскому во время заседания Рады в виде личного обязательства на два месяца.
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