Апелляционный суд оставил без изменений приговор Олегу Цареву

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

В понедельник, 6 марта 2023 года, в Киевском апелляционном суде рассмотрели материалы уголовного производства по апелляционной жалобе защитника, действующего в интересах Царева, на приговор Шевченковского районного суда Киева от 3 мая 2022 года.

По итогам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу, поданную защитником, оставили без удовлетворения. Приговор Шевченковского районного суда города Киева от 3 мая 2022 оставили без изменений. Согласно ему, Олег Царев признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти") Уголовного кодекса Украины (в редакции по состоянию на 11 апреля 2014 года). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, а также лишил Царева первого ранга государственного служащего (первой категории) и лишил права занимать выборные должности, должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Кроме того, Шевченковский районный суд города Киева обратился к президенту Украины с представлением о лишении Олега Царева государственной награды – ордена "За заслуги" III степени, которым он был награжден в 2011 году.