Об этом пишет Общественное .

"Апелляционный суд в Киеве сменил приговор российскому военному Шишимарину и заменил пожизненное на 15 лет лишение свободы", - сообщили в СМИ.

По состоянию на 11 мая прокуроры и СБУ собрали достаточное количество доказательств причастности Шишимарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленного убийства. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

19 мая заседание завершилось просьбой прокуроров пожизненного заключения для российского оккупанта. Во время суда россиянин признал свою вину, покаялся и извинился перед супругой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.

23 мая Шишимарина приговорили к пожизненному заключению .

24 мая тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключила, что Вадима Шишимарина могут обменять .

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