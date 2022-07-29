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Апелляционный суд Киева сократил приговор оккупанту Шишимарину, убившему гражданского на Сумщине

29 июля, 2022 пятница
12:47
Криминал

Апелляционный суд Киева заменил приговор россиянину Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумщины, из пожизненного заключения до 15 лет за решеткой

Об этом пишет Общественное .

"Апелляционный суд в Киеве сменил приговор российскому военному Шишимарину и заменил пожизненное на 15 лет лишение свободы", - сообщили в СМИ.

  • По состоянию на 11 мая прокуроры и СБУ собрали достаточное количество доказательств причастности Шишимарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленного убийства. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.
  • 19 мая заседание завершилось просьбой прокуроров пожизненного заключения для российского оккупанта. Во время суда россиянин признал свою вину, покаялся и извинился перед супругой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.
  • 23 мая Шишимарина приговорили к пожизненному заключению .
  • 24 мая тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключила, что Вадима Шишимарина могут обменять .

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