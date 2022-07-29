Апелляционный суд Киева сократил приговор оккупанту Шишимарину, убившему гражданского на Сумщине
Апелляционный суд Киева заменил приговор россиянину Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумщины, из пожизненного заключения до 15 лет за решеткой
Об этом пишет Общественное .
"Апелляционный суд в Киеве сменил приговор российскому военному Шишимарину и заменил пожизненное на 15 лет лишение свободы", - сообщили в СМИ.
- По состоянию на 11 мая прокуроры и СБУ собрали достаточное количество доказательств причастности Шишимарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленного убийства. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.
- 19 мая заседание завершилось просьбой прокуроров пожизненного заключения для российского оккупанта. Во время суда россиянин признал свою вину, покаялся и извинился перед супругой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.
- 23 мая Шишимарина приговорили к пожизненному заключению .
- 24 мая тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключила, что Вадима Шишимарина могут обменять .
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