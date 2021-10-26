Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" Украине
Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова
Об этом сообщает сайт судов, трибуналов и специальных коллегий Нидерландов.
В экспозицию входит более 560 предметов из музейного фонда Украины, с 2013 года находящихся на территории Нидерландов.
После оккупации Крыма Россией Украина отстаивала свое право на экспонаты, чтобы помешать отдать их подконтрольным государству-оккупанту музеям.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама на основе конвенции ЮНЕСКО о принадлежности художественных ценностей суверенному государству, которое их предоставило, принял решение вернуть экспонаты Украине.
В марте 2017 года представители крымских музеев подали в Апелляционный суд Амстердама жалобу на это решение.
После отклонения апелляции четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - еще могут обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы оспорить решение Апелляции.
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