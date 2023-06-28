"Ану оделся бегом!": Залужный отругал главного сержанта "Магуры" Маркуса
Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус без военной экипировки опубликовал видео из захваченных российских окопов. В комментарии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шутя отругал его за такую неосторожность
Видео Валерий Маркус опубликовал на своей facebook-странице в среду, 28 июня. В нем он рассказал об успехах на фронте 27 июня.
"У нас вчера были сутки штурмов. Мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали. Сейчас я снимаю видео из российских окопов. Сейчас с боями мы будем продвигаться дальше. Очевидно, что это будет нескоро, у них здесь плотная и качественно выстроенная оборона", – отметил он.
Маркус добавил, что ему с побратимами пришлось ночевать в захваченной маленькой траншее на позиции, которую взяли накануне. Ночь они должны были провести рядом с телами ликвидированных врагов, которыми была укрыта буквально вся траншея.
На видео слышны звуки взрывов, а Маркус записывал обращения без бронежилета, шлема и другой экипировки.
В комментарии к видео Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в шутку отругал за это главного сержанта: "Валерий! А ну оделся бегом! Получишь у меня".
На это Валерий Маркус ответил: "Слушаюсь".
Фото: скриншот с фейсбук-страницы Валерия Маркуса
Комментарий под видео – не с верифицированного аккаунта Главнокомандующего ВСУ Залужного. Впрочем, это, скорее всего, его личная страница. Недавно о подобном аккаунте говорилось в материале BBC News Украина. Собеседники из окружения Залужного отмечали, что у него есть закрытая страница, где местом рождения пользователя указан Иерусалим.
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