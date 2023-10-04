"Антверпен" - "Шахтер": где и когда смотреть важный матч украинцев в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.

Букмекеры прогнозируют, что во втором туре ЛЧ "Шахтер" проиграет "Антверпену". На выигрыш украинцев дают коэффициент 4,25. На ничью – 3,85. Победа бельгийцев – 1,96.

Лига чемпионов

2-й тур

4 октября

"Антверпен" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина)

Антверпен, стадион Bosuilstadion

Начало в 19:45

Трансляция - Мегого