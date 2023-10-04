"Антверпен" - "Шахтер": где и когда смотреть важный матч украинцев в Лиге чемпионов
Сегодня, 4 октября, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.
Букмекеры прогнозируют, что во втором туре ЛЧ "Шахтер" проиграет "Антверпену". На выигрыш украинцев дают коэффициент 4,25. На ничью – 3,85. Победа бельгийцев – 1,96.
Лига чемпионов
2-й тур
4 октября
"Антверпен" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина)
Антверпен, стадион Bosuilstadion
Начало в 19:45
Трансляция - Мегого
- Во вторник , 3 октября, "Арсенал" с Александром Зинченко в составе проиграл "Лансу", а "Бенфика" с Анатолием Трубиным в воротах уступила "Интеру".
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