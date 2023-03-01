"Антону из Москвы нужно готовиться к защите дома": россияне распространяют новый пропагандистский нарратив

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Я лично теперь понимаю, что мне, Антону из Москвы, нужно готовиться к тому, чтобы защищать свой дом и дома своих соседей", - заявил пропагандист Красовский после новостей о беспилотниках над территорией РФ

Россиянин также добавил, что сложившаяся ситуация касается каждого гражданина России и все должны задействовать сознание.

"Своим заявлением рашист пытается манипулировать населением РФ и таким образом мотивирует объединяться и мобилизоваться на войну против Украины. Напомним, Антон Красовский – украинофоб, который призывал сжигать украинских детей и топить их в реке. В июне 2022 года заявил, что сдал литр крови для поддержки российских оккупантов, в то же время он с 2011 года является ВИЧ-положительным", - пишет ЦПД.