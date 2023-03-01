"Антону из Москвы нужно готовиться к защите дома": россияне распространяют новый пропагандистский нарратив
Центр противодействия дезинформации проинформировал украинцев о новом нарративе российской пропаганды
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Я лично теперь понимаю, что мне, Антону из Москвы, нужно готовиться к тому, чтобы защищать свой дом и дома своих соседей", - заявил пропагандист Красовский после новостей о беспилотниках над территорией РФ
Россиянин также добавил, что сложившаяся ситуация касается каждого гражданина России и все должны задействовать сознание.
"Своим заявлением рашист пытается манипулировать населением РФ и таким образом мотивирует объединяться и мобилизоваться на войну против Украины. Напомним, Антон Красовский – украинофоб, который призывал сжигать украинских детей и топить их в реке. В июне 2022 года заявил, что сдал литр крови для поддержки российских оккупантов, в то же время он с 2011 года является ВИЧ-положительным", - пишет ЦПД.
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