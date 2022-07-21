Антоновский мост в перспективе будет разрушен, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко убежден, что в рамках проведения контрнаступления на Юге и вытеснения врага на левый берег Днепра Антоновский мост должен быть непригоден для проезда военной техники врага
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Роман Костенко прокомментировал поражение Антоновского моста и его дальнейшую судьбу.
"Этот мост в перспективе будет разрушен, и это факт. Мы сейчас получили оружие, которое наносит поражение по мосту, хоть и небольшое. Но постепенно он станет непригодным для проезда военной техники и военных грузов. В рамках проведения контрнаступления на Юге и вытеснения врага на левый берег Днепра это нужно и целесообразно сделать", – отметил полковник СБУ.
Костенко отметил, что потом украинским воинам нужно будет воевать на левом берегу Днепра и у нас для этого там есть плацдармы со стороны города Днепр, поэтому основное сейчас – освободить Херсон, закрепиться и идти дальше.
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- Затем эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.
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- Боец ВСУ Виктор Трегубов убежден, что после уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить и покинуть Херсон.
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