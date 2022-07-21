Антоновский мост в перспективе будет разрушен, - полковник СБУ Костенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Роман Костенко прокомментировал поражение Антоновского моста и его дальнейшую судьбу.



"Этот мост в перспективе будет разрушен, и это факт. Мы сейчас получили оружие, которое наносит поражение по мосту, хоть и небольшое. Но постепенно он станет непригодным для проезда военной техники и военных грузов. В рамках проведения контрнаступления на Юге и вытеснения врага на левый берег Днепра это нужно и целесообразно сделать", – отметил полковник СБУ.



Костенко отметил, что потом украинским воинам нужно будет воевать на левом берегу Днепра и у нас для этого там есть плацдармы со стороны города Днепр, поэтому основное сейчас – освободить Херсон, закрепиться и идти дальше.

19 июля ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне

Затем эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.

20 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на Антоновском мосту раздались 4 взрыва , стоял сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке.

Боец ВСУ Виктор Трегубов убежден, что после уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить и покинуть Херсон.