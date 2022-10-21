Антоновский мост в Херсоне претерпел удар, - СМИ

Об этом сообщает местное издание Мост .

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережье Херсонской области. Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прогремели шесть взрывов.

В местных пабликах писали, что в направлении моста поехали семь автомобилей "Скорой помощи". Возможно, есть и погибшие.

Незадолго до этого, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.