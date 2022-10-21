Антоновский мост в Херсоне претерпел удар, - СМИ
По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе вечером 20 октября был нанесен очередной удар
Об этом сообщает местное издание Мост .
Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережье Херсонской области. Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прогремели шесть взрывов.
В местных пабликах писали, что в направлении моста поехали семь автомобилей "Скорой помощи". Возможно, есть и погибшие.
Незадолго до этого, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
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